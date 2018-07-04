У Львові молодик загинув від ураження струмом

"О 21.50 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Зелена, 385 отримав смертельне ураження електричним струмом контактної мережі хлопець, 1994 року народження. Хлопець отримав ураження, перебуваючи на даху вантажного вагона поблизу залізничної станції "Сихів". Рятувальники 29 ДПРЧ м. Львів зняли тіло загиблого з даху вантажного вагона",- повідомили у ДСНС.



Обставини трагедії встановлюються.



Як повідомляв УНН, 28 червня жінку вразило струмом на власному подвір'ї у селищі Адамівка Дніпропетровської області, внаслідок чого вона померла.