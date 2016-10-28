Во Львове матери с детьми вышли на пикет против закрытия поликлиники

Поликлинику хотят перевести в другое помещение в микрорайоне Левандовка.

"Детскую поликлинику хотят присоединить к взрослой больнице. Мы не хотим ходить с детьми во взрослую больницу. И еще нас интересует, что будет с этим помещением на Роксоланы, 33А", - рассказала мать Оксана Демидюк.

К пикетчикам вышла главный врач поликлиники, но она не смогла заверить, что поликлиника будет работать в этом помещении.