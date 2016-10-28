Во Львове матери с детьми вышли на пикет против закрытия поликлиники
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня во Львове матери и дети пикетировали против закрытия поликлиники на улице Роксоланы, 33А. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Поликлинику хотят перевести в другое помещение в микрорайоне Левандовка.
"Детскую поликлинику хотят присоединить к взрослой больнице. Мы не хотим ходить с детьми во взрослую больницу. И еще нас интересует, что будет с этим помещением на Роксоланы, 33А", - рассказала мать Оксана Демидюк.
К пикетчикам вышла главный врач поликлиники, но она не смогла заверить, что поликлиника будет работать в этом помещении.