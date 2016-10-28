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У Львові матері з дітьми вийшли на пікет проти закриття поліклініки

У Львові матері з дітьми вийшли на пікет проти закриття поліклініки

Київ • УНН

 • 11159 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні у Львові матері та діти пікетували проти закриття поліклініки на вулиці Роксоляни, 33А. Про це повідомив кореспондент УНН.

Поліклініку хочуть перевести до іншого приміщення в мікрорайоні Левандівка.

“Дитячу поліклініку хочуть приєднати до дорослої лікарні. Ми не хочемо ходити з дітьми в дорослу лікарню. І ще нас цікавить, що буде з цим приміщенням на Роксоляни, 33А”, — розповіла матір Оксана Демидюк.

До пікетувальників вийшла головна лікарка поліклініки, але вона не змогла запевнити, що поліклініка буде функціонувати в цьому приміщенні.

Українські Національні Новини

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