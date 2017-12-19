Во Львове горел склад с рыбой

"Сегодня, в 09:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском помещении в г. Львове на ул. Городецкая, 355 г. В помещении хранились стеллажи с замороженной рыбой. Сложность тушения пожара заключалась в плотной заполненности помещения стеллажами. Это усложнило поиск очага горения. В результате разведки пожара спасатели обнаружили очаг пожара с помощью тепловизора. Через плотное задымление пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за пожара в львовской многоэтажке эвакуировали 30 человек

Специалисты ГСЧС предотвратили дальнейшее распространение пожара и спасли от сгорания складское помещение и соседние помещения. Пожар локализовали в 10:22 и ликвидировали в 10:23 в составе 6-ти звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено электромотор на площади 4 кв. м, стеллажи с рыбой на площади 3 кв.м, а также повреждены стеллажи с рыбой на площади 20 кв.м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове горел рынок "Галицкий перекресток"

К ликвидации пожара привлекли 59 спасателей, 9 основной и 2 единицы специальной техники. Причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.