Во Львове горел склад с рыбой

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 86389 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100023 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100447 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113343 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102324 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105400 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112319 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117179 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122985 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134627 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Во Львове горел склад с рыбой

Во Львове горел склад с рыбой

Киев  •  УНН

 • 14327 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во Львове горел склад с замороженной рыбой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня, в 09:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском помещении в г. Львове на ул. Городецкая, 355 г. В помещении хранились стеллажи с замороженной рыбой. Сложность тушения пожара заключалась в плотной заполненности помещения стеллажами. Это усложнило поиск очага горения. В результате разведки пожара спасатели обнаружили очаг пожара с помощью тепловизора. Через плотное задымление пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Специалисты ГСЧС предотвратили дальнейшее распространение пожара и спасли от сгорания складское помещение и соседние помещения. Пожар локализовали в 10:22 и ликвидировали в 10:23 в составе 6-ти звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено электромотор на площади 4 кв. м, стеллажи с рыбой на площади 3 кв.м, а также повреждены стеллажи с рыбой на площади 20 кв.м.

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К ликвидации пожара привлекли 59 спасателей, 9 основной и 2 единицы специальной техники. Причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

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