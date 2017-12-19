У Львові горів склад з рибою
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Львові горів склад із замороженою рибою. Про це повідомили у пресс-службі ДСНС у Львівській області.
“Сьогодні, о 09:18 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому складському приміщенні у м. Львові на вул. Городоцька, 355 г. У приміщенні зберігалися стелажі із замороженою рибою. Складність гасіння пожежі полягала у щільній заповненості приміщення стелажами. Це ускладнило пошук осередку горіння. В результаті розвідки пожежі рятувальники виявили осередок пожежі за допомогою тепловізора. Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання”, — повідомили у прес-службі ДСНС.
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Фахівці ДСНС запобігли подальшому поширенню пожежі й врятували від згорання складське приміщення та сусідні приміщення. Пожежу локалізували 10:22 і ліквідували о 10:23 в складі 6-ти ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено електромотор на площі 4 кв. м, стелажі із рибою на площі 3 кв.м, а також пошкоджено стелажі із рибою на площі 20 кв.м.
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До ліквідації пожежі залучили 59 рятувальників, 9 основної та 2 одиниці спеціальної техніки. Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.