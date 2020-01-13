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Во Львове два человека присылали угрозы генконсульству Польши

Во Львове два человека присылали угрозы генконсульству Польши

Киев  •  УНН

 • 12669 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Во Львове два человека присылали угрозы генконсульству Польши от имени местных журналистов "в знак мести". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы Генконсульству Польши во Львове от имени местных журналистов. Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам "Карту Поляка" на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обнародования в местных СМИ материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которой в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

"В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 000 евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники Службы обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и направляли письмо от имени журналиста, с угрозами в адрес польского Генконсульства. На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове", - сообщает пресс-служба.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по ч. 2 ст 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Обыски проводились совместно со следователями ГУ НП под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1.

Как сообщалось ранее в УНН редактору львовского интернет-издание угрожали неизвестные.

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