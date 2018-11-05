Во Львове мужчина угрожал женщине ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вчера вечером, к патрульным на проспекте Красной Калины обратилась 29-летняя женщина и сообщила, что нуждается в немедленной помощи, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Рассказала, что неизвестный мужчина с ножом преследует ее и угрожает физической расправой. По ее словам, злоумышленник забежал в автобус. Инспекторы остановили общественный транспорт и обнаружили там упомянутого мужчину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На киносъемках во Львове зарезали человека
Под сумкой он держал в руке предмет, похожий на нож. Неизвестным оказался 58-летний мужчина, который пояснил, что женщина наступила ему на ногу в трамвае. Между ними на улице возник спор и тогда он вытащил нож. Женщина написала заявление в отделе полиции, а мужчина давал объяснения уже следователем.
Напомним, в Львовской области 15-летний парень из ревности подрезал двух мужчин.