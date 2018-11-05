У Львові чоловік погрожував жінці ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Учора увечері, до патрульних на проспекті Червоної Калини звернулася 29-річна жінка і повідомила, що потребує негайної допомоги, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Розповіла, що невідомий чоловік з ножем переслідує її та погрожує фізичною розправою. За її словами, зловмисник забіг в автобус. Інспектори зупинили громадський транспорт і виявили там згаданого чоловіка.
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Під сумкою він тримав у руці предмет схожий на ніж. Невідомим виявився 58-річний чоловік, який пояснив, що жінка наступила йому на ногу в трамваї. Між ними на вулиці виникла суперечка і тоді він витягнув ніж. Жінка написала заяву у відділі поліції, а чоловік давав пояснення вже слідчим.
Нагадаємо, у Львівської області 15-річний хлопець через ревнощі підрізав двох чоловіків.