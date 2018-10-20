Во Львове из-за угрозы взрыва с железнодорожного вокзала эвакуировали 800 человек

"Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в Нацполиции.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, с поезда "Николаев - Киев" эвакуировали пассажиров из-за угрозы взрыва.