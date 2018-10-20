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У Львові через загрозу вибуху із залізничного вокзалу евакуювали 800 людей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сьогодні зранку у поліцію надійшов анонімний виклик про ймовірне замінування головного залізничного вокзалу у Львові. З приміщення вокзалу евакуювали близько 800 осіб. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

"Правоохоронці ретельно обстежили приміщення вокзалу та прилеглу до нього територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено",- повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, з поїзда "Миколаїв – Київ" евакуювали пасажирів через загрозу вибуху.

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