У Львові через загрозу вибуху із залізничного вокзалу евакуювали 800 людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сьогодні зранку у поліцію надійшов анонімний виклик про ймовірне замінування головного залізничного вокзалу у Львові. З приміщення вокзалу евакуювали близько 800 осіб. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.
"Правоохоронці ретельно обстежили приміщення вокзалу та прилеглу до нього територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено",- повідомили у Нацполіції.
Поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, з поїзда "Миколаїв – Київ" евакуювали пасажирів через загрозу вибуху.