Во Львове из-за гриппа приостановили обучение в лицее
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В одном лицее и одном классе другого лицея во Львове до марта приостановили обучение из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ГРВ сохраняется, принято решение приостановить учебный процесс в еще одном учебном заведении города. Поэтому в целом учебный процесс приостановлен в одной школе и одном отдельном классе, где уровень отсутствия учеников выше 20%", - сообщили в горсовете со ссылкой на информацию управления образования.
Так, приостановлено обучение в лицее № 37 Львовского городского совета с 26 февраля по 1 марта (включительно), а также продлена приостановка обучения до 1 марта (включительно) в 2-А классе лицея им. Ивана Пулюя Львовского городского совета.
Напомним, все школы Энергодара в Запорожской области закрыли на карантин.