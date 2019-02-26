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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 24470 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46372 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120756 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123372 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124676 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122604 просмотра

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7 марта, 08:52 • 155014 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117343 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145192 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове из-за гриппа приостановили обучение в лицее

Во Львове из-за гриппа приостановили обучение в лицее

Киев  •  УНН

 • 8552 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В одном лицее и одном классе другого лицея во Львове до марта приостановили обучение из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ГРВ сохраняется, принято решение приостановить учебный процесс в еще одном учебном заведении города. Поэтому в целом учебный процесс приостановлен в одной школе и одном отдельном классе, где уровень отсутствия учеников выше 20%", - сообщили в горсовете со ссылкой на информацию управления образования.

Так, приостановлено обучение в лицее № 37 Львовского городского совета с 26 февраля по 1 марта (включительно), а также продлена приостановка обучения до 1 марта (включительно) в 2-А классе лицея им. Ивана Пулюя Львовского городского совета.

Напомним, все школы Энергодара в Запорожской области закрыли на карантин.

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