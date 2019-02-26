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У Львові через грип призупинили навчання у ліцеї

У Львові через грип призупинили навчання у ліцеї

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В одному ліцеї та одному класі іншого ліцею у Львові до березня призупинили навчання через захворюваність на грип та ГРВІ серед учнів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

"У зв'язку з тим, що рівень захворюваності серед школярів на грип та ГРВ зберігається, прийнято рішення призупинити навчальний процес у ще одному навчальному закладі міста. Відтак загалом навчальний процес є призупинений в одній школі та одному окремому класі, де рівень відсутності учнів вищий за 20%", - повідомили у міськраді з посиланням на інформацію управління освіти.

Так, призупинене навчання у ліцеї № 37 Львівської міської ради з 26 лютого до 1 березня (включно), а також продовжено призупинення навчання до 1 березня (включно) у 2-А класі ліцею ім. Івана Пулюя Львівської міської ради.

Нагадаємо, усі школи Енергодара у Запорізькій області закрили на карантин.

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