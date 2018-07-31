Во Львове возле офиса одного из юристов нашли подозрительный предмет
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня возле одного из офисов во Львове нашли подозрительный предмет. Полицейские ее обезвредили. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"В 10:12 в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на проспекте Черновола во Львове был обнаружен подозрительный предмет. На месте происшествия работают правоохранители во главе с руководством Главного управления Национальной полиции во Львовской области: эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа, а также работники других служб", - сообщили в Нацполиции.
Взрывотехники обследовали подозрительную находку и обезвредили ее. Сейчас устанавливается, была ли она взрывоопасной. Решается вопрос правовой квалификации события.
Корреспонденту УНН из собственных источников стало известно, что подозрительный предмет нашли у офиса одного из львовских юристов.
Напомним, полиция искала взрывчатку на железнодорожном вокзале в городе Сватово в Луганской области.