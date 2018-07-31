У Львові біля офісу одного з юристів знайшли підозрілий предмет
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні біля одного з офісів у Львові знайшли підозрілий предмет. Поліцейські її знешкодили. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"О 10:12 до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі одного з будинків на проспекті Чорновола у Львові було виявлено підозрілий предмет. На місці події працюють правоохоронці на чолі з керівництвом Головного управління Національної поліції у Львівській області: експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група, а також працівники інших служб", - повідомили у Нацполіції.
Вибухотехніки обстежили підозрілу знахідку та знешкодили її. Наразі встановлюється, чи була вона вибухонебезпечною. Вирішується питання правової кваліфікації події.
Кореспонденту УНН з власних джерел стало відомо, що підозрілий предмет знайшли біля офісу одного з львівських юристів.
Нагадаємо, поліція шукала вибухівку на залізничному вокзалі у місті Сватове у Луганській області.