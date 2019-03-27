Во Львове 92-летняя бабушка угрожала взорвать квартиру
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 марта. УНН. Во Львове женщина угрожала взорвать квартиру. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.
"26 марта в 19:25 спасателям поступило сообщение, что в городе Львов на улице С.Петлюры, 39, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома 92-летняя женщина угрожает открыть газ и подорвать квартиру", - указано в сообщении.
На место были отправлены спасатели из четвёртой Государственной пожарно-спасательной части Львова.
"Пожарно-спасательным отделением с помощью выдвижной лестницы предоставили доступ сотрудникам полиции для попадания в квартиру", - сообщили в ГСЧС.
На месте происшествия никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.
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