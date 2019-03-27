У Львові 92-річна бабуся погрожувала підірвати квартиру
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 березня. УНН. У Львові жінка погрожувала підірвати квартиру. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
"26 березня о 19:25 до рятувальників надійшло повідомлення, що у місті Львів на вулиці С.Петлюри, 39, на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку 92-річна жінка погрожує відкрити газ та підірвати квартиру", - вказано у повідомленні.
На місце було відправлено рятувальників з 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини Львова.
"Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою висувної драбини надали доступ працівникам поліції для потрапляння в квартиру", - повідомили у ДСНС.
На місці події ніхто не постраждав, обставини події встановлюються правоохоронцями.
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