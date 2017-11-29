В Луцке грузовик наехал на 3 людей, погибла женщина
Киев • УНН
ЛУЦК-Киев. 29 ноября. УНН. Патрульные Луцка разыскали водителя грузовика КамАЗ, который совершил наезд на 3 человек на улице Мазепы погибла женщина, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луцка.
За рулем грузовика находился 70-летний житель Луцкого района, которого доставили на место происшествия.
Мужчина сообщил, что не заметил этих людей, поскольку они находились за пределами проезжей части, и прицеп КамАЗа, скорее всего, зацепил их при развороте.
"Одна женщина умерла, двух мужчин госпитализировали с различными повреждениями. По предварительной информации, пострадавшие могут быть бездомными", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, в столице на проспекте Победы столкнулись сразу четыре автомобиля.