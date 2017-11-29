В Луцке грузовик наехал на 3 людей, погибла женщина

За рулем грузовика находился 70-летний житель Луцкого района, которого доставили на место происшествия.

Мужчина сообщил, что не заметил этих людей, поскольку они находились за пределами проезжей части, и прицеп КамАЗа, скорее всего, зацепил их при развороте.

"Одна женщина умерла, двух мужчин госпитализировали с различными повреждениями. По предварительной информации, пострадавшие могут быть бездомными", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, в столице на проспекте Победы столкнулись сразу четыре автомобиля.