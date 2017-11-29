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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81088 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 72807 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 79759 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 86764 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119612 просмотра

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В Луцке грузовик наехал на 3 людей, погибла женщина

В Луцке грузовик наехал на 3 людей, погибла женщина

Киев  •  УНН

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ЛУЦК-Киев. 29 ноября. УНН. Патрульные Луцка разыскали водителя грузовика КамАЗ, который совершил наезд на 3 человек на улице Мазепы погибла женщина, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луцка.

За рулем грузовика находился 70-летний житель Луцкого района, которого доставили на место происшествия.

Мужчина сообщил, что не заметил этих людей, поскольку они находились за пределами проезжей части, и прицеп КамАЗа, скорее всего, зацепил их при развороте.

"Одна женщина умерла, двух мужчин госпитализировали с различными повреждениями. По предварительной информации, пострадавшие могут быть бездомными", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, в столице на проспекте Победы столкнулись сразу четыре автомобиля.

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