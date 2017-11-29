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У Луцьку вантажівка наїхала на 3 людей, загинула жінка

У Луцьку вантажівка наїхала на 3 людей, загинула жінка

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИІВ. 29 листопада. УНН. Патрульні Луцька розшукали водія вантажівки КамАЗ, який здійснив наїзд на 3 людей на вулиці Мазепи загинула жінка, повідомляє прес-служба патрульної поліції Луцька.

За кермом вантажівки перебував 70-річний житель Луцького району, якого доставили на місце події.

Чоловік повідомив, що не помітив цих людей, оскільки вони знаходились поза межами проїзної частини, і причіп КамАЗа, швидше за все, зачепив їх при розвороті.

"Одна жінка померла, двох чоловіків шпиталізували з різними ушкодженнями. За попередньою інформацією, потерпілі можуть бути безхатченками", - зазначили в поліції.

Як повідомляв УНН, у столиці на проспекті Перемоги зіткнулися одразу чотири автомобілі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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