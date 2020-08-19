У Лукашенко ущерб от протестов в Беларуси оценили 500 млн долларов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85882 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102382 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127452 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107734 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127840 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101363 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102164 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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У Лукашенко ущерб от протестов в Беларуси оценили 500 млн долларов

У Лукашенко ущерб от протестов в Беларуси оценили 500 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 6808 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Белорусские власти оценили текущий ущерб от протестов в стране в не менее 500 млн долларов США. Об этом заявил помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский, передает УНН со ссылкой на "БелТА".

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн. дол. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", - сказал Валерий Бельский.

По его словам, забастовку, как форму политического протеста, устроили работники тех государственных предприятий, которым, по решению президента, оказывалась поддержка. У них была достойная заработная плата и социальный пакет.

По его данным, на предприятии "Савушкин продукт" несколько сотрудников попытались собраться на митинг, но когда кадровая служба заявила, что на рассмотрении есть 200 резюме желающих трудоустроиться, митинг не был организован.

Сообщается, что у шахтеров тяжелейший труд, но высокая оплата, и государственные гарантии: сокращенная 35-часовая рабочая неделя с шестичасовым рабочим днем. Помимо основного отпуска в 24 дня предоставляется дополнительный в 42 дня. Также законодательно закреплено право на досрочную пенсию после 20 лет работы. Кроме этого, частично покрываются затраты на питание, предприятие из своих средств уплачивает взносы на формирование дополнительной пенсии.

"Участники митинга шахтеров заявили, что хотят сохранить эти гарантии, которых их никто не собирался лишать. Но при отсутствии у предприятия денег это будет невозможно. Средства идут от продаж. Продажи - от производства. Нет производства - нет продаж - нет средств - нет социальных гарантий. У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы", - добавил Валерий Бельский.

Напомним, в Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.

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