У Лукашенко ущерб от протестов в Беларуси оценили 500 млн долларов

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн. дол. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", - сказал Валерий Бельский.

По его словам, забастовку, как форму политического протеста, устроили работники тех государственных предприятий, которым, по решению президента, оказывалась поддержка. У них была достойная заработная плата и социальный пакет.

По его данным, на предприятии "Савушкин продукт" несколько сотрудников попытались собраться на митинг, но когда кадровая служба заявила, что на рассмотрении есть 200 резюме желающих трудоустроиться, митинг не был организован.

Сообщается, что у шахтеров тяжелейший труд, но высокая оплата, и государственные гарантии: сокращенная 35-часовая рабочая неделя с шестичасовым рабочим днем. Помимо основного отпуска в 24 дня предоставляется дополнительный в 42 дня. Также законодательно закреплено право на досрочную пенсию после 20 лет работы. Кроме этого, частично покрываются затраты на питание, предприятие из своих средств уплачивает взносы на формирование дополнительной пенсии.

"Участники митинга шахтеров заявили, что хотят сохранить эти гарантии, которых их никто не собирался лишать. Но при отсутствии у предприятия денег это будет невозможно. Средства идут от продаж. Продажи - от производства. Нет производства - нет продаж - нет средств - нет социальных гарантий. У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы", - добавил Валерий Бельский.

Напомним, в Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.