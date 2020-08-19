У Лукашенка збитки від протестів в Білорусі оцінили у 500 млн доларів

"Втрати від протестних акцій - це не ті 500 тис. білоруських рублів, які витрачені на відновлення клумб і газонів. Поточний збиток вже склав не менше 500 млн. дол. Відстрочений обчислюється мільярдами. Порушені підвалини створюваної роками системи зарубіжного кредитування, постраждала інвестиційна привабливість країни", - сказав Валерій Бєльський.

За його словами, страйк, як форму політичного протесту, влаштували працівники тих державних підприємств, яким, за рішенням президента, надавалася підтримка. У них була гідна заробітна плата і соціальний пакет.

За його даними, на підприємстві "Савушкін продукт" кілька співробітників спробували зібратися на мітинг, але коли кадрова служба заявила, що на розгляді є 200 резюме бажаючих працевлаштуватися, і мітинг не був організований.

Повідомляється, що у шахтарів важка праця, але висока оплата, і державні гарантії: скорочена 35-годинний робочий тиждень з шестигодинним робочим днем. Крім основної відпустки в 24 дня надається додаткова в 42 дня. Також законодавчо закріплено право на дострокову пенсію після 20 років роботи. Крім цього, частково покриваються витрати на харчування, підприємство власним коштом сплачує внески на формування додаткової пенсії.

"Учасники мітингу шахтарів заявили, що хочуть зберегти ці гарантії, яких їх ніхто не збирався позбавляти. Але при відсутності у підприємства грошей це буде неможливо. Кошти йдуть від продажів. Продажі - від виробництва. Немає виробництва - немає продажів - немає коштів - немає соціальних гарантій. у протестів немає вагомих причин, але є вагомі наслідки. Республіка Білорусь - налагоджений механізм роботи економіки і соціальної сфери. Збалансований за роки державного будівництва. Збої в його роботі не обіцяють нічого хорошого білоруському народу в цілому, а не представникам якоїсь соціальної групи", - додав Валерій Бєльський.

Нагадаємо, в Білорусі з вечора 9 серпня відбуваються масові акції протесту. Протестуючі не згодні з результатами виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тіхановском - 10%, були сфальсифіковані.