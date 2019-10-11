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В луганском суде началось заседание по делу Ефремова

Киев • УНН

 • 14868 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Старобельский районный суд Луганской области начал заседание по делу в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова через видеоконференцсвязь с Соломенским районным судом Киева, передает корреспондент УНН.

В луганском суде началось заседание по делу Ефремова

Заседание в режиме видеоконференции с Соломенским районным судом началось около 11:25.

Как ранее сообщалось, заседание началось с опозданием, по техническим причинам.

Напомним, дело находится на стадии изучения доказательств стороны обвинения.

Кроме того, ранее суд отпустил Ефремова под личное обязательство.

Как сообщал УНН, экс-руководитель парламентской фракции "Партии Регионов" Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УК; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по ч. 3 ст. 110 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч. 1 ст. 258-3 УК.

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