У луганському суді розпочалося засідання у справі Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області розпочав засідання у справі стосовно колишнього народного депутата Олександра Єфремова через відеоконференцзв'язок з Солом’янським районном судом Києва, передає кореспондент УНН.
Засідання в режимі відеоконференції з Солом’янським районном судом розпочалося близько 11:25.
Як раніше повідомлялося, засідання розпочалося із запізненням, через технічні причини.
Нагадаємо, справа перебуває на стадії вивчання доказів сторони обвинувачення.
Окрім того, раніше суд відпустив Єфремова під особисте зобов'язання.
Як повідомляв УНН, екскерівник парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 ККУ; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за ч. 3 ст. 110 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ч. 1 ст. 258-3 ККУ.