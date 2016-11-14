В Луганской области за неделю прозвучало 527 взрывов - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала увеличение количества взрывов до 527, а за предыдущий отчетный периоде речь идет о 225 взрывах. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 527 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 225 взрывов. Все эти нарушения произошли в основном в западной части Луганской области", - говорится в отчете.
Напомним, сегодня боевики обстреливали Станицу Луганскую более трех часов, это был самый мощный обстрел на луганском направлении.