У Луганській області за тиждень пролунало 527 вибухів - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала збільшення кількості вибухів до 527, а в попередньому звітному періоді йдеться про 225 вибухів. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 527 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 225 вибухів. Усі ці порушення сталися здебільшого у західній частині Луганської області”, — йдеться у звіті.
Нагадаємо, сьогодні бойовики обстрілювали Станицю Луганську більше трьох годин, це був найпотужніший обстріл на луганському напрямку.