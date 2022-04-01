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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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В Луганской области сегодня эвакуировали 1 735 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня в Луганской области эвакуировано 1 735 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

В Луганской области сегодня эвакуировали 1 735 человек

Детали

По словам Тимошенко, сегодня евакуайовано в Луганской области 1 735 человек из следующих населенных пунктов:

Северодонецк - 285 человек
Рубежное - 60 человек
Лисичанск и прилегающие города и села - 1 300 человек
Кременная - 52 человек
Попасная - 38 человек

Ранее

Ситуация на Луганщине может ухудшиться в ближайшее время, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай призывает людей не медлить и заранее эвакуироваться в условно-безопасные регионы или за границу.

Военные эксперты отмечают, что разъяренные провалом под Киевом оккупанты могут бросить все силы на оккупацию Донбасса и Луганщины в админчертах.

Украинские Национальные Новости

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