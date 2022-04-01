В Луганской области сегодня эвакуировали 1 735 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня в Луганской области эвакуировано 1 735 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
По словам Тимошенко, сегодня евакуайовано в Луганской области 1 735 человек из следующих населенных пунктов:
Северодонецк - 285 человек
Рубежное - 60 человек
Лисичанск и прилегающие города и села - 1 300 человек
Кременная - 52 человек
Попасная - 38 человек
Ранее
Ситуация на Луганщине может ухудшиться в ближайшее время, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай призывает людей не медлить и заранее эвакуироваться в условно-безопасные регионы или за границу.
Военные эксперты отмечают, что разъяренные провалом под Киевом оккупанты могут бросить все силы на оккупацию Донбасса и Луганщины в админчертах.