У Луганській області сьогодні евакуювали 1 735 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні в Луганській області евакуайовано 1 735 осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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За словами Тимошенка, сьогодні евакуайовано в Луганській області 1 735 осіб з наступних населених пунктів:
Сєвєродонецьк – 285 осіб
Рубіжне – 60 осіб
Лисичанськ та прилеглі міста та села – 1 300 осіб
Кремінна – 52 осіб
Попасна – 38 осіб
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Ситуація на Луганщині може погіршитися найближчим часом, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай закликає людей не зволікати і заздалегідь евакуюватися до умовно-безпечних регіонів або за кордон.
Військові експерти наголошують на тому, що розлючені провалом під Києвом окупанти можуть кинути усі сили на окупацію Донеччини та Луганщини в адмінкордонах.