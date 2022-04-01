У Луганській області сьогодні евакуювали 1 735 осіб

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За словами Тимошенка, сьогодні евакуайовано в Луганській області 1 735 осіб з наступних населених пунктів:

Сєвєродонецьк – 285 осіб

Рубіжне – 60 осіб

Лисичанськ та прилеглі міста та села – 1 300 осіб

Кремінна – 52 осіб

Попасна – 38 осіб

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Ситуація на Луганщині може погіршитися найближчим часом, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай закликає людей не зволікати і заздалегідь евакуюватися до умовно-безпечних регіонів або за кордон.

Військові експерти наголошують на тому, що розлючені провалом під Києвом окупанти можуть кинути усі сили на окупацію Донеччини та Луганщини в адмінкордонах.