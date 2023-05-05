В Луганской области продолжается принудительная паспортизация - Генштаб

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"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Станично-Луганском районе Луганской области. Так, согласно распоряжению российской оккупационной так называемой “администрации”, руководителям местных организаций и предприятий даны указания о предоставлении информации о проведенных мероприятиях по паспортизации местного населения", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне принудительно паспортизируют детей от 14 лет, при этом в противном случае угрожают лишать родителей родительских прав.