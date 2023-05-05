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В Луганській області продовжується примусова паспортизація — Генштаб

В Луганській області продовжується примусова паспортизація — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У Станично-Луганському районі, що на Луганщині триває примусова паспортизація, про це повідомляє Генштаб, передає УНН.

Цитата

"Триває примусова паспортизація громадян України у Станично-Луганському районі Луганської області. Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної так званої “адміністрації”, керівникам місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років, при цьому в іншому випадку погрожують позбавляти батьків батьківських прав.

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