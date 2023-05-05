В Луганській області продовжується примусова паспортизація — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Станично-Луганському районі, що на Луганщині триває примусова паспортизація, про це повідомляє Генштаб, передає УНН.
Цитата
"Триває примусова паспортизація громадян України у Станично-Луганському районі Луганської області. Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної так званої “адміністрації”, керівникам місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років, при цьому в іншому випадку погрожують позбавляти батьків батьківських прав.