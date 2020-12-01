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В Луганской области под военные сооружения и без компенсации занято более 400 га частных земель

В Луганской области под военные сооружения и без компенсации занято более 400 га частных земель

Киев  •  УНН

 • 10151 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время круглого стола с Комитетом Верховной Рады по правам человека обсудил вопросы законодательного урегулирования компенсации физическим лицам за использование их жилья в военных целях при обеспечении нацбезопасности и обороны на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает УНН.

“Под инженерные сооружения военного назначения в Луганской области заняты земельные участки ориентировочной площадью около 668 га, в том числе 426,7 га земель частной собственности, 150,3 га — невостребованных паев и 91,7 га — земли государственной собственности. Уже пять лет владельцы и пользователи этих земельных участков лишены возможности распоряжаться своей недвижимостью и получать доход за ее использование”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с принятием Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” появится возможность покупать землю. Однако, проблема отсутствия механизма финансовой компенсации убытков собственникам земельных участков, изъятых для строительства фортификационных сооружений, остается.

“Сергей Гайдай отметил, что областная власть предоставила свои рекомендации в парламент на согласование с замечаниями проекта Закона Украины „О защите права собственности и других вещных прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии“. Законопроектом, в частности, предусмотрены особенности выплат компенсации за имущество, которое используется ВСУ и другими военными формированиями, правоохранительными органами и другими составляющими сил обороны”, — сообщили в Луганской ОГА.

Как сообщал УНН, с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на свободное обращение земель сельхозназначения. Однако, пока принятый ВР законопроект находится на рассмотрении Конституционного суда.

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