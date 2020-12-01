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У Луганській області під військові споруди та без компенсації зайнято понад 400 га приватних земель

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай під час круглого столу з Комітетом Верховної Ради з питань прав людини обговорив питання законодавчого врегулювання компенсації фізичним особам за використання їх житла у військових цілях під час забезпечення нацбезпеки і оборони на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА, передає УНН.

“Під інженерними спорудами військового призначення у Луганській області зайнято земельні ділянки орієнтованою площею близько 668 га, у тому числі 426,7 га земель приватної власності, 150,3 га — невитребуваних паїв та 91,7 га — земель державної власності. Вже п’ять років власники та користувачі цих земельних ділянок позбавлені можливості розпоряджатися своєю нерухомістю та отримувати дохід за її використання”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” з’явиться можливість купувати землю. Однак, проблема відсутності механізму фінансової компенсації збитків власникам земельних ділянок, вилучених для будівництва фортифікаційних споруд, залишається.

“Сергій Гайдай наголосив, що обласна влада надала свої рекомендації до парламенту щодо погодження із зауваженнями проєкту Закону України „Про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії“. Законопроєктом, зокрема, передбачено особливості виплат компенсації за майно, яке використовується ЗСУ та іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами та іншими складовими сил оборони”, — повідомили в Луганській ОДА.

Як повідомляв УНН, з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на вільний обіг земель сільгосппризначення. Однак, наразі ухвалений ВР законопроект перебуває на розгляді Конституційного суду.

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