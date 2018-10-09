В Лос-Анджелесе произошла вспышка тифа

В четверг департамент здравоохранения региона объявил о расследовании вспышки тифа в центральной части Лос-Анджелеса, отметив, что его сотрудники работают с городскими властями для принятия мер экологической безопасности для предотвращения распространения заболевания.

В июле-сентябре в округе было зарегистрировано девять случаев тифа, связанных с центром Лос-Анджелеса, сообщили окружные власти. В шести из этих случаев заболевшие были бездомными.



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Как сообщал УНН, Украина является лидером среди европейских стран по заболеваемости корью по данным Всемирной организации здравоохранения.