Украина стала лидером в Европе по заболеваемостью корью
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украина является лидером среди европейских стран по заболеваемости корью по данным Всемирной организации здравоохранения, передает УНН со ссылкой на отчет ВОЗ.
Так, согласно последней оценке организации, семь стран Европы - Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия, Сербия и Украина - в этом году имели более 1 тыс. случаев заболевания у детей и взрослых.
"Самый сильный удар пришелся на Украину, от болезни пострадали более 23 000 человек, это составляет более половины от общего количества (больных - ред.) в регионе", - говорится в отчете.
Отмечается, что во всех семи указанных странах медики фиксировали смерти от кори, больше всего умерших в Сербии - 14 человек.
Всего в ВОЗ сообщили о более чем 41 000 людей, заболевших корью за первое полугодие 2018 года, в результате чего было зафиксировано 37 смертей.
Напомним, по состоянию на 14 августа с начала года корью в Украине заболели 28 889 человека - 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.