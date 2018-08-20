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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина стала лидером в Европе по заболеваемостью корью

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Украина является лидером среди европейских стран по заболеваемости корью по данным Всемирной организации здравоохранения, передает УНН со ссылкой на отчет ВОЗ.

Украина стала лидером в Европе по заболеваемостью корью

Так, согласно последней оценке организации, семь стран Европы - Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия, Сербия и Украина - в этом году имели более 1 тыс. случаев заболевания у детей и взрослых.

"Самый сильный удар пришелся на Украину, от болезни пострадали более 23 000 человек, это составляет более половины от общего количества (больных - ред.) в регионе", - говорится в отчете.

Отмечается, что во всех семи указанных странах медики фиксировали смерти от кори, больше всего умерших в Сербии - 14 человек.

Всего в ВОЗ сообщили о более чем 41 000 людей, заболевших корью за первое полугодие 2018 года, в результате чего было зафиксировано 37 смертей.

Напомним, по состоянию на 14 августа с начала года корью в Украине заболели 28 889 человека - 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.

Украинские Национальные Новости

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