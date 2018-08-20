Україна стала лідером у Європі за захворюваністю на кір

Так, згідно з останньою оцінкою організації, сім країн Європи - Франція, Грузія, Греція, Італія, Російська Федерація, Сербія та Україна - в цьому році мали понад 1 тис. випадків захворювання у дітей та дорослих.



"Найсильніший удар прийшовся на Україну, від хвороби постраждали понад 23 000 людей; це становить більш ніж половина від загальної кількості (хворих – ред.) в регіоні", - йдеться в звіті.



Зазначається, що в усіх семи зазначених країнах медики фіксували смерті від кору, найбільше померлих у Сербії – 14 осіб.

Всього у ВООЗ повідомили про більше ніж 41 тисячу людей, що захворіли на кір за перше півріччя 2018 року, у результаті чого було зафіксовано 37 смертей.



Нагадаємо, станом на 14 серпня з початку року на кір в Україні захворіли 28 889 людини — 11 738 дорослих і 17 151 дитина.



