У Лос-Анджелесі стався спалах тифу

У четвер департамент охорони здоров'я регіону оголосив про розслідування спалаху тифу в центральній частині Лос-Анджелеса, зазначивши, що його співробітники працюють з міською владою для вживання заходів екологічної безпеки для запобігання поширенню захворювання.

У липні-вересні в окрузі було зареєстровано дев'ять випадків тифу, пов'язаних з центром Лос-Анджелеса, повідомила окружна влада. У шести з цих випадків хворі були бездомними.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Купання у фонтанах може стати причиною захворювання на тиф або гепатит - лікар



Як повідомляв УНН, Україна є лідером серед європейських країн по захворюваності на кір за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я.