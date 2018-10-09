У Лос-Анджелесі стався спалах тифу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У районі Лос-Анджелеса, США, стався спалах тифу - бактеріального захворювання, розповсюджуваного вошами і блохами. Станом на понеділок в окрузі Лос-Анджелес зареєстровано 57 випадків тифу. Про це повідомляє УНН з ссиклой на Голос Америки.
У четвер департамент охорони здоров'я регіону оголосив про розслідування спалаху тифу в центральній частині Лос-Анджелеса, зазначивши, що його співробітники працюють з міською владою для вживання заходів екологічної безпеки для запобігання поширенню захворювання.
У липні-вересні в окрузі було зареєстровано дев'ять випадків тифу, пов'язаних з центром Лос-Анджелеса, повідомила окружна влада. У шести з цих випадків хворі були бездомними.
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Як повідомляв УНН, Україна є лідером серед європейських країн по захворюваності на кір за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я.