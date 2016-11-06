В Лондоне задержали более 50 человек на марше в поддержку Anonymous - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Лондонская полиция задержала 53 человека во время проведения "Марша миллиона масок", который состоялся в субботу, 5 ноября, в британской столице на призыв хакерской группы Anonymous, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Большинство из них задержали за нарушения связанные с наркотиками. Кроме того, несколько человек задержали за ношение оружия а также - за отказ снять маску.
Как сообщает британское издание The Telegraph, тысячи людей в масках Гая Фокса прошли от Трафальгарской площади до Вестминстера, скандируя: "Чьи улицы? Наши улицы". Демонстрация сначала проходила мирно, но, когда участники подошли к зданию парламента, они начали кидать бутылки и зажигать файеры, отмечается в сообщении.
Правоохранители заявили, что будут арестовывать "преступников в масках, которые стремятся к беспорядку".
Как сообщал УНН, хакеры атаковали Центральный банк Греции.