У Лондоні затримали понад 50 осіб на марші на підтримку Anonymous - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Лондонська поліція затримала 53 людини під час проведення "Маршу мільйона масок", що відбувся у суботу, 5 листопада, у британській столиці на заклик хакерської групи Anonymous, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Більшість з них затримали через порушення пов'язані з наркотиками. Крім того, кількох людей затримали за носіння зброї а також - за відмову зняти маску.
Як повідомляє британське видання The Telegraph, тисячі людей у масках Гая Фокса пройшли від Трафальгарської площі до Вестмінстера, скандуючи: "Чиї вулиці? Наші вулиці". Демонстрація спочатку відбувалася мирно, але, коли учасники підійшли до будівлі парламенту, вони почали жбурлятися пляшками та запалювати фаєри, зазначається в повідомленні.
Правоохоронці заявили, що арештовуватимуть "злочинців у масках, які прагнуть до безладу".
Як повідомляв УНН, хакери атакували Центральний банк Греції.