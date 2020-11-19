В Лондоне объявили лауреата международной Букеровской премии 2020
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В четверг вечером роман "Шугги Бейн" авторства Дугласа Стюарта был объявлен в Лондоне лауреатом Букеровской премии 2020 года, одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке, говорится на сайте премии, передает УНН.
Церемония проходила онлайн, и Стюарт появился на специальном экране, чтобы получить приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.
“Шугги Бейн” — первый роман Дугласа Стюарта. Основан на его собственных воспоминаниях из детства. Это рассказ о мальчике, который растет в Глазго в 1980-х годах, его мать борется с зависимостью. 44-летний Стюарт посвятил книгу своей маме, которая и умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет, пишет “Радио Свобода”.
После окончания Королевского колледжа искусств он переехал в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру дизайнера одежды, работая с известными брендами. Начал писать в свободное время десять лет назад. С тех пор его произведения появились в LitHub и The New Yorker. Стюарт сказал в интервью сайту Букеровской премии, сейчас заканчивает свой второй роман.
Международную Букеровскую премию вручают с 2005 года авторам, произведения которых были переведены на английский язык и опубликованы в Соединенном Королевстве и Ирландии. К 2015 году победителей объявляли один раз в два года, затем — ежегодно, отмечает издание.
В прошлом году лауреатом премии стала писательница из Омана Джоха Альхартхи . Она была удостоена этой престижные литературной награды за книгу “Небесные тела”.