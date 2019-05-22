Букерівську премію отримала письменниця з Оману
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Письменниця з Оману Джоха Альхартхі стала лауреатом міжнародної Букерівської премії 2019 роки за книгу “Небесні тіла”. Про це повідомляється на сайті премії, передає УНН.
Журі розділило порівну приз у розмірі 50 тисяч фунтів між Альхартхі і перекладачем її книги Мерилін Бут. Автори, що увійшли в шорт-лист премії, отримали по 1 тисячі фунтів. Церемонія вручення пройшла в лондонському концертному залі Roundhouse.
Відзначається, що Альхартхі стала першою письменницею Оману, чий твір переклали англійською мовою. Вона також стала першим автором з Перської затоки, яка отримала Букерівську премію.
Книга “Небесні тіла” оповідає про родинні зв’язки і історії через оцінки трьох сестер з Оману, який “повільно перебудовує себе після колоніальної епохи”.
У 2018 року лауреатом Букерівської премії стала письменниця з Північної Ірландії Анна Бернс за роман “Молочник”. Книга розповідає про роман молодої дівчини з одруженим чоловіком, який також старше неї. Дія книги відбувається під час конфлікту в Північній Ірландії.
Як повідомляв УНН, оголошені володарі Пулітцерівської премії 2019 року.