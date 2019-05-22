Букеровскую премию получила писательница из Омана

Жюри поделило поровну приз в размере 50 тысяч фунтов между Альхартхи и переводчиком ее книги Мэрилин Бут. Авторы, вошедшие в шорт-лист премии, получили по 1 тысячи фунтов. Церемония вручения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse.

Отмечается, что Альхартхи стала первой писательницей Омана, чье произведение перевели на английский язык. Она также стала первым автором из Персидского залива, которая получила Букеровскую премию.

Книга “Небесные тела” повествует о семейных связях и истории через оценки трех сестер из Омана, который “медленно перестраивает себя после колониальной эпохи”.

В 2018 году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за роман “Молочник”. Книга рассказывает о романе молодой девушки с женатым мужчиной, который также старше нее. Действие книги происходит во время конфликта в Северной Ирландии.

Как сообщал УНН, объявлены обладатели Пулитцеровской премии 2019 года.