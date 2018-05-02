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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Лондоне один человек погиб в результате стрельбы

Киев • УНН

 • 6882 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы на северо-западе Лондона, сообщается в заявлении столичной полиции, передает УНН.

В Лондоне один человек погиб в результате стрельбы

Согласно заявлению, сотрудники полиции были вызваны на Камберланд-роуд вечером во вторник, они обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением, позже он скончался на месте. Второй человек в возрасте 20 лет был доставлен в больницу на севере Лондона. Его состояние оценивается как стабильно критическое.

Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как убийство. На данный момент ведется расследование.

Как сообщал УНН, недавно пять детей пострадали при стрельбе в мексиканской школе.

Украинские Национальные Новости

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