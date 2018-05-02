У Лондоні одна людина загинула в результаті стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Один чоловік загинув, ще один доставлений в лікарню в критичному стані в результаті стрілянини на північному заході Лондона, повідомляється в заяві столичної поліції, інформує УНН.
Відповідно до заяви, співробітники поліції були викликані на Камберланд-роуд ввечері у вівторок, де вони виявили 30-річного чоловіка зі смертельним вогнепальним пораненням, пізніше він помер на місці. Другий чоловік у віці 20 років був доставлений в лікарню на півночі Лондона. Його стан оцінюється як стабільно критичний.
Скотланд-Ярд кваліфікував подію як вбивство. На даний момент ведеться розслідування.
Як повідомляв УНН, нещодавно п’ять дітей постраждали при стрілянині у мексиканській школі.