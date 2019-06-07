В Ливии произошли смертельные столкновения двух племен

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 16943 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 36689 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56065 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115210 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109571 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136531 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144231 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130024 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130091 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В Ливии произошли смертельные столкновения двух племен

В Ливии произошли смертельные столкновения двух племен

Киев  •  УНН

 • 9923 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В городе Марзук на юге Ливии произошли столкновения между двумя племенами, есть погибшие и пострадавшие, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Столкновения произошли между племенами "Табу" и "Эль-Эхали" в городе Марзук.

Ряд СМИ сообщают о гибели 13 человек, однако точной информации о количестве пострадавших нет.

Местные источники сообщили, что причиной стала кровавая месть. Между племенными объединениями в Ливии время от времени происходят вооруженные столкновения.

Как сообщалось ранее, боевики "ИГ" взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии.

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