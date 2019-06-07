В Ливии произошли смертельные столкновения двух племен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В городе Марзук на юге Ливии произошли столкновения между двумя племенами, есть погибшие и пострадавшие, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Столкновения произошли между племенами "Табу" и "Эль-Эхали" в городе Марзук.
Ряд СМИ сообщают о гибели 13 человек, однако точной информации о количестве пострадавших нет.
Местные источники сообщили, что причиной стала кровавая месть. Между племенными объединениями в Ливии время от времени происходят вооруженные столкновения.
Как сообщалось ранее, боевики "ИГ" взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии.