У Лівії сталися смертельні зіткнення двох племен
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У місті Марзук на півдні Лівії відбулися зіткнення між двома племенами, є загиблі та постраждалі, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Сутичка сталася між племенами "Табу" та "Ель-Ехалі" у місті Марзук.
Низка ЗМІ повідомляють про загибель 13 осіб, проте точної інформації про кількість постраждалих немає.
Місцеві джерела повідомили, що причиною стала кривава помста. Між племінними об'єднаннями збройні зіткнення відбуваються час від часу.
Як повідомлялось раніше, бойовики "ІД" взяли на себе відповідальність за два вибухи на сході Лівії.