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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110283 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128651 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132354 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193736 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140371 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132309 просмотра

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В Ливане взорвался газовый танкер, погибли люди

В Ливане взорвался газовый танкер, погибли люди

Киев  •  УНН

 • 27627 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В северо-западной части Ливана произошел взрыв газового танкера. По меньшей мере десять человек погибли, пишет Al Arabiya. Об этом сообщает УНН.

детали

Взрыв произошел в одном из мест в Аккари, предназначенных для хранения топлива, что привело к большому количеству жертв Жители обратились к механизмам гражданской защиты в Аккари, чтобы они отправились на место взрыва в городе Теллил.

К этому Координатор гуманитарных вопросов ООН в Ливане Наджат Рушди выразил серьезную обеспокоенность международной организации по поводу распространения топливного кризиса на здравоохранение и воду, и это повлияет на миллионы ливанцев.

Рушди призвал заинтересованную власть найти устойчивые решения для больниц, чтобы спасти жизнь, повторив постоянную готовность Организации Объединенных Наций оказывать поддержку.

Напомним

В Воронеже взорвался забит людьми автобус, есть погибшие и пострадавшие.

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