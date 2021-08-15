У Лівані вибухнув газовий танкер, загинули люди

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Вибух стався в одному з місць в Аккарі, призначених для зберігання палива, що призвело до великої кількості жертв Мешканці звернулися до механізмів цивільного захисту в Аккарі, щоб вони вирушили на місце вибуху в місті Телліл.

До цього Координатор гуманітарних питань ООН у Лівані Наджат Рушді висловив серйозну стурбованість міжнародної організації з приводу поширення паливної кризи на охорону здоров'я та воду, і що це вплине на мільйони ліванців.

Рушді закликав зацікавлену владу знайти стійкі рішення для лікарень, щоб врятувати життя, повторивши постійну готовність Організації Об'єднаних Націй надавати підтримку.

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У Воронежі вибухнув забитий людьми автобус, є загиблі та постраждалі.