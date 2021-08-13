У Воронежі вибухнув забитий людьми автобус, є загиблі та постраждалі

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Під час вибуху в автобусі знаходилися 35 пасажирів, були зайняті всі сидячі місця, повідомив прокурор Ленінського району Воронежа Юрій Бутусов.

Одна з постраждалих “з відривом нижньої третини гомілки” померла в лікарні.

Спочатку РосЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що в автобусі вибухнув газ. Однак представник перевізника заявив що всі автобуси в парку працюють на дизелі.

Спочатку в повідомленні СК про порушення кримінальної справи не уточнювалося, за якою статтею його завели. Пізніше у відомстві заявили, що мова йде про статтю про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

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Напередодні у Росії впав вертоліт з 16 людьми на борту.