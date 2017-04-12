В Литве прошли обучение с имитированием вторжение "зеленых человечков"

“Имитировалось вторжение „зеленых человечков“ на территорию Литвы, высадка с поезда”, — рассказал после учений министр внутренних дел Литвы Еймутис Мисюнас.

По легенде учений, силы спецопераций недружественной Литве страны нелегально пересекли границу и собирались захватить одну из пограничных застав, а также комиссариат полиции в городе Шальчининкай на границе с Беларусью.

Во время учений псевдодиверсантам удалось захватить комиссариат полиции. Более десяти полицейских во время вторжения были “убиты”.

“Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую ​​экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было сообщено только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы (СОДКБ) и Службы общественной безопасности (СГБ). Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это обучение”, — отметил министр.

По его словам, важно проверить взаимодействие различных служб, обмен информацией при отсутствии связи.

“Это были не показательные учения, на них не было ни стрельбы, ни дыма. Такие враждебные силы передвигались бы тихо и быстро, поэтому очень важно было бы их вовремя заметить, сообщить об их передвижения и адекватно реагировать”, — сказал он.

Также отмечается, что наблюдая имитацию противоправных деяний, некоторые жители обратились в Центр общей помощи, однако ЦЗД не предоставил никакой информации по поводу инцидентов, что говорит о том, что жители не звонили по номеру 112.

“Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит”, — сообщили в пресс-службе ЦЗД.

Министр внутренних дел Литвы не подтвердил, что во время учений готовились к противостоянию именно российским диверсантам.

Напомним, “зелеными человечками” в 2014 году назвали российских военных, которые начали аннексию Крыма.

Как сообщал УНН, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала, возможно ли появление “зеленых человечков” в Литве.