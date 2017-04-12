У Литві пройшли навчання з імітуванням вторгнення “зелених чоловічків”

“Імітувалося вторгнення „зелених чоловічків“ на територію Литви, висадка з поїзда”, — розповів після навчань міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас.

За легендою навчань, сили спецоперацій недружньої Литві держави нелегально перетнули кордон і збиралися захопити одну з прикордонних застав, а також комісаріат поліції в місті Шальчінінкай на кордоні з Білоруссю.

Під час навчань псевдодиверсантам вдалось захопити комісаріат поліції. Більше десяти поліцейських під час вторгнення були “вбиті”.

“Ми хотіли в реальних умовах подивитися, як на таку екстремальну ситуацію будуть реагувати литовські служби. Про навчаннях заздалегідь було повідомлено тільки керівництво поліції, Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) і Служби громадської безпеки (СГБ). Рядові співробітники, оператори Єдиного центру допомоги заздалегідь не знали, що це навчання”, — зазначив міністр.

За його словами, важливо було перевірити взаємодію різних служб, обмін інформацією при відсутності зв’язку.

“Це були не показові навчання, на них не було ні стрілянини, ні диму. Такі ворожі сили пересувалися б тихо і швидко, тому дуже важливо було б їх вчасно помітити, повідомити про їх пересування і адекватно реагувати”, — сказав він.

Також зазначається, що спостерігаючи імітацію протиправних діянь, деякі жителі звернулись до Центру загальної допомоги, проте ЦЗД не надав жодної інформації з приводу інцидентів, що говорить про те, що жителі не телефонували за номером 112.

“Деякі обурювалися, що кудись не можуть проїхати. Інші запитували про те, що відбувається”, — повідомили у прес-службі ЦЗД.

Міністр внутрішніх справ Литви не підтвердив, що під час навчань готувались до протистояння саме російським диверсантам.

Нагадаємо, “зеленими чоловічками” у 2014 році назвали російських військових, які почали анексію Криму.

Як повідомляв УНН, раніше президент Литви Даля Грібаускайте розповіла, чи можлива поява “зелених чоловічків” у Литві.