В ноябре россия выпустила по Украине 239 ракет и 80 "Шахедов" – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ноябре российские войска выпустили по украинским городам 239 крылатых ракет (уничтожено 72%) и 80 дронов-камикадзе "Шахед-136" (уничтожено 80%). Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
Детали
"В течение ноября противник выпустил 239 крылатых ракет и применил 80 беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа "Шахед-136" по территории Украины", – сказал Громов.
Он отметил, что основными целями врага были объекты энергетической инфраструктуры, что свидетельствует о продолжении начавшегося в октябре энергетического террора.
"В течение ноября средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72% применяемых противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов", – рассказал Громов.
Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии с 24 ноября поразили 34 пункта управления разного уровня, 47 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, более 100 районов сосредоточения живой силы российских оккупантов.
"С 24 ноября противник нанес 40 ракетных ударов по объектам гражданской, энергетической и военной инфраструктуры Украины", – добавил Громов.
Напомним
С 24 февраля российские войска выпустили по Украине более 4 тысяч различных ракет.