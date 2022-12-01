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В ноябре россия выпустила по Украине 239 ракет и 80 "Шахедов" – Генштаб

В ноябре россия выпустила по Украине 239 ракет и 80 "Шахедов" – Генштаб

Киев • УНН

 • 576774 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ноябре российские войска выпустили по украинским городам 239 крылатых ракет (уничтожено 72%) и 80 дронов-камикадзе "Шахед-136" (уничтожено 80%). Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

Детали

"В течение ноября противник выпустил 239 крылатых ракет и применил 80 беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа "Шахед-136" по территории Украины", – сказал Громов.

Он отметил, что основными целями врага были объекты энергетической инфраструктуры, что свидетельствует о продолжении начавшегося в октябре энергетического террора.

"В течение ноября средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72% применяемых противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов", – рассказал Громов.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии с 24 ноября поразили 34 пункта управления разного уровня, 47 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, более 100 районов сосредоточения живой силы российских оккупантов.

"С 24 ноября противник нанес 40 ракетных ударов по объектам гражданской, энергетической и военной инфраструктуры Украины", – добавил Громов.

Напомним

С 24 февраля российские войска выпустили по Украине более 4 тысяч различных ракет.

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