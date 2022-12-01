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У листопаді росія випустила по Україні 239 ракет і 80 "Шахедів" – Генштаб

У листопаді росія випустила по Україні 239 ракет і 80 "Шахедів" – Генштаб

Київ • УНН

 • 576775 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У листопаді російські війська випустили по українських містах 239 крилатих ракет (знищено 72%) та 80 дронів-камікадзе "Шахед-136" (знищено 80%). Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Протягом листопада противник випустив 239 крилатих ракет та застосував 80 безпілотних літальних апаратів камікадзе типу "Шахед-136" по території України", – сказав Громов.

Він зазначив, що основними цілями ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури, що свідчить про продовження розпочатого у жовтні енергетичного терору.

"Протягом листопада засобами протиповітряної оборони було знищено 72% застосованих противником крилатих ракет та 80% безпілотних літальних апаратів", – розповів Громов.

Окрім того, українські підрозділи ракетних військ та артилерії з 24 листопада уразили 34 пункти управління різного рівня, 47 складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, понад 100 районів зосередження живої сили російських окупантів.

"З 24 листопада противник завдав 40 ракетних ударів по об'єктам цивільної, енергетичної та військової інфраструктури України", – додав Громов.

Нагадаємо

З 24 лютого російські війська випустили по Україні понад 4 тисячі різноманітних ракет.

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